Погибший на отдыхе в Испании тренер оказался племянником уральского политолога Анатолия Гагарина

Фото: СОЦСЕТИ

Погибший в Испании 30-летний россиянин Данила Гагарина оказался племянником политолога из Екатеринбурга Анатолия Гагарина. Об этом написал сам уралец на своем страничке в Facebook.

- Очень горько понимать, что нет (какое страшное слово…) моего племянника Данилы. Погиб как герой. Царствие небесное. Нет слов, - сообщил Анатолий Гагарин в социальных сетях.

Напомним, Данила Гагарин отправился вместе со своей женой прыгать со скал в море. Вместе с ними поехала и их знакомая из Финляндии. Иностранка первая бросилась в морскую пучину, однако выбраться самостоятельно она не смогла, волны стали сносить ее и бить о камни. Молодой человек без раздумий кинулся спасать подругу, однако не рассчитал собственных сил, его самого отбросило на камни.