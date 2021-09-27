Погиб как герой: племянник уральского политолога утонул на отдыхе в Испании, спасая подругу

Данила Гагарин вместе с женой увлекались прыжками со скалы. Фото: СОЦСЕТИ

На отдыхе в Испании погиб 30-летний племянник известного уральского политолога Анатолия Гагарина. Данила Гагарин отправился вместе со своей женой прыгать со скал в море. Вместе с ними поехала и их знакомая из Финляндии. Иностранка первая бросилась в морскую пучину, однако выбраться самостоятельно она не смогла, волны стали сносить ее и бить о камни. Молодой человек без раздумий кинулся спасать подругу, однако не рассчитал собственных сил, его самого отбросило на камни.

- Очень горько понимать, что нет (какое страшное слово…) моего племянника Данилы. Погиб как герой. Царствие небесное. Нет слов, - написал Анатолий Гагарин на своей страничке в Facebook.

Трагедия произошла на отдыхе в Испании. Фото: СОЦСЕТИ

Отец погибшего мужчины рассказал, что Данила и его супруга – спортсмены, он работал фитнес-инструктором. По его словам, молодые люди знали место в море, где было достаточно глубоко, и во время прилива они прыгали со скалы, шуткой говоря, что таким образом они вырабатывают адреналин. Знакомая из Финляндии заметила их случайно, когда проезжала мимо на мотоцикле.

Девушка заявила, что тоже хочет попробовать свои силы, пара пыталась отговорить ее от такого шага, объясняя, что это все серьезно, но та не послушалась, все-таки прыгнула и начала тонуть. Мужчина попытался вытянуть ее на камень, и ему это почти удалось, но в этот момент их накрыла огромная волна. И тонувшая девушка, и Данила Гагарин погибли.