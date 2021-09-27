В Екатеринбурге перенесли концерт известной поп-певицы Zivert

Организаторы заверили, что все купленные билеты останутся действительными Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге концерт известной поп-певицы Zivert перенесли на другую дату. Изначально планировалось, что исполнительница выступит в КРК «Уралец» 9 октября, однако накануне стало известно, что выступление состоится 10 октября в МТС Live Холл в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Организаторы заверили, что все купленные билеты останутся действительными. О причинах переноса не сообщается.

- «Прорыв года» по версии международной музыкальной премии BraVo, «Glam_promusic» журнала Glamour, «Мощный старт» по версии RU TV, «Выбор Cosmopolitan», «Прорыв года» по версии МУЗ-ТВ - для искромётной и талантливой Zivert это только начало, - так характеризуют певицу в пресс-службе «Екатеринбург-Экспо».

Напомним, летом стало известно, что из-за пандемии коронавируса концерт Макса Коржа, который должен был состояться 17 июля, перенесли на следующий год. Сейчас выступление запланировано на 25 июня 2022 года. Организаторы отметили, что все купленные билеты будут действительны в следующем году.