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Общество26 сентября 2021 10:16

Пропавшая в Екатеринбурге 14-летняя школьница выходит на связь

Ее поиски продолжаются
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Ангелина выходит на связь, но домой не вернулась. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Ангелина выходит на связь, но домой не вернулась. Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге несколько дней продолжаются поиски 14-летней Ангелины Нигаматзяновой, которая пропала в Верх-Исетском районе города. 23 сентября ее видели в том же районе, после чего школьница перестала выходить на связь с родственниками.

26 сентября в пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что Ангелина выходит на связь с родственниками, ее поиски продолжаются.

- Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СКР проводится проверка. Все обстоятельства выясняются, - отмечают в пресс-службе СКР Свердловской области.

Рост девушки – 154 сантиметра, среднее телосложение. Карие глаза, черные волосы, прическа – каре, носит очки с диоптриями. Из дома ушла в длинной куртке черного цвета, темных джинсах и черных сапогах в виде берц. Также Ангелина взяла с собой темно-синий рюкзак с голубой молнией.