На уральском озере парализованный рыбак смог выплыть на берег

Пострадавшего мужчину увезли в больницу Краснотурьинска Фото: Иван МАКЕЕВ

На уральском озере Верхняя Княсьпа 65-летнему жителю Карпинска стало плохо во время рыбалки: мужчину разбил инсульт. С парализованными руками и ногами пенсионер выпал из лодки, но умудрился доплыть до берега, там его и нашли спасатели. Об этом пишет паблик Вконтакте «Краснотурьинск Live».

- Озеро находится в глуши, в тайге. Мы преодолели 10 километров по бездорожью, чтобы забрать пострадавшего, - отметили в карпинском поисково-спасательном отряде.

Пострадавшего мужчину увезли в больницу Краснотурьинска, там он находится в реанимации. Напомним, ранее стало известно, что на Эльбрусе погибли пять альпинистов. Среди них – 32-летняя жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук. Информацию подтвердили в Эльбрусском ВПСО МЧС России.