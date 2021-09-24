В Нижнем Тагиле нашли артефакт из XIX века

Найденный артефакт может войти в состав светового короба, который установят прямо в стене школы. Фото: сайт администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле во время реконструкции школы №23 строители нашли рельсы XIX века. Об этом сообщает администрация города.

- В результате вскрытия стеновых конструкций в перемычках перекрытий были обнаружены рельсы узкоколейки демидовского завода, датированные 1896 годом, - говорится в сообщении.

Теперь рельсы времен Демидовых планируют не только сохранить, но и включить их в интерьер школы. Сейчас разрабатываются варианты, как их вписать в здание.

Мэрия отмечает, что найденный артефакт может войти в состав светового короба, который установят прямо в стене. Также одну из рельс могут демонтировать и представить как музейный экспонат в школе. Остальные рельсы останутся в каркасе строения, так как они удерживают перемычки во всех проемах.

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