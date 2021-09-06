В Екатеринбурге нашли столетнюю деревянную канализацию

Труба сделана из лиственницы, которая под воздействием влаги становится еще прочнее. Фото: МУП «Водоканал»
Коммунальщики нашли в Екатеринбурге старую деревянную канализацию в районе перекрестка переулка Красного и улицы Челюскинцев. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
Длина находки – около двух метров. Она сделана из лиственницы. По словам экспертов, возраст трубы около 95-100 лет. Он совпадает со строительством первых сетей водоснабжения и водоотведения в Екатеринбурге.
- На сегодняшний день сетей водоотведения из лиственницы почти не осталось. Это очень редкая находка, частичка истории города, - прокомментировал начальник службы водоотведения МУП «Водоканал» Александр Суховершин.
Старую деревянную канализацию нашли в районе перекрестка переулка Красного и улицы Челюскинцев. Фото: МУП «Водоканал»
Специалисты отмечают, что канализационная труба находится в отличном состоянии. Трубу уже передали в службу водоотведения «Водоканала». Она займет место исторических экспонатов предприятия.
В Екатеринбурге первый водопровод был запущен в 1925 году. Лиственница обладает особыми свойствами. Она под воздействием влаги становится еще прочнее. Именно поэтому труба из этой древесины смогла пролежать в грунте долгие годы.
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