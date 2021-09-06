В Екатеринбурге нашли столетнюю деревянную канализацию

Труба сделана из лиственницы, которая под воздействием влаги становится еще прочнее. Фото: МУП «Водоканал»

Коммунальщики нашли в Екатеринбурге старую деревянную канализацию в районе перекрестка переулка Красного и улицы Челюскинцев. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Длина находки – около двух метров. Она сделана из лиственницы. По словам экспертов, возраст трубы около 95-100 лет. Он совпадает со строительством первых сетей водоснабжения и водоотведения в Екатеринбурге.

- На сегодняшний день сетей водоотведения из лиственницы почти не осталось. Это очень редкая находка, частичка истории города, - прокомментировал начальник службы водоотведения МУП «Водоканал» Александр Суховершин.

Старую деревянную канализацию нашли в районе перекрестка переулка Красного и улицы Челюскинцев. Фото: МУП «Водоканал»

Специалисты отмечают, что канализационная труба находится в отличном состоянии. Трубу уже передали в службу водоотведения «Водоканала». Она займет место исторических экспонатов предприятия.

В Екатеринбурге первый водопровод был запущен в 1925 году. Лиственница обладает особыми свойствами. Она под воздействием влаги становится еще прочнее. Именно поэтому труба из этой древесины смогла пролежать в грунте долгие годы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка