В Ирбите прокуратура проводит проверку из-за аварийного состояния моста

Существует опасность для людей, проходящих по данному мосту, а также для проезжающих транспортных средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите местная прокуратура проведет проверку после появившихся сообщений в СМИ, а также жалоб горожан, которые рассказывают об неудовлетворительном состоянии моста через реку Ирбит. Как оказалось, путепровод на улице Орджоникидзе находится в плохом состоянии, есть опасность для людей, проходящих по данному мосту, а также для проезжающих транспортных средств.

- Прокуратурой с привлечением специалистов будет дана правовая оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге движение по Макаровскому мосту для автомобилистов откроется уже 31 октября. Реконструкцией путепровода занимается «Городское управление дорожно-строительных работ». Организации предстоит доделать участок протяженностью 255 метров.