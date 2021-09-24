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Общество24 сентября 2021 16:23

В Ирбите прокуратура проводит проверку из-за аварийного состояния моста

Местные жители жалуются, что путепровод опасен для передвижения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Существует опасность для людей, проходящих по данному мосту, а также для проезжающих транспортных средств

Существует опасность для людей, проходящих по данному мосту, а также для проезжающих транспортных средств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите местная прокуратура проведет проверку после появившихся сообщений в СМИ, а также жалоб горожан, которые рассказывают об неудовлетворительном состоянии моста через реку Ирбит. Как оказалось, путепровод на улице Орджоникидзе находится в плохом состоянии, есть опасность для людей, проходящих по данному мосту, а также для проезжающих транспортных средств.

- Прокуратурой с привлечением специалистов будет дана правовая оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, накануне стало известно, что в Екатеринбурге движение по Макаровскому мосту для автомобилистов откроется уже 31 октября. Реконструкцией путепровода занимается «Городское управление дорожно-строительных работ». Организации предстоит доделать участок протяженностью 255 метров.