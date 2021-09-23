В Екатеринбурге движение по Макаровскому мосту откроют 31 октября

К концу следующего месяца специалисты проведут испытания на объекте и завершат работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге движение по Макаровскому мосту для автомобилистов откроется уже 31 октября. Реконструкцией путепровода занимается «Городское управление дорожно-строительных работ». Организации предстоит доделать участок протяженностью 255 метров.

- Этот объект является очень важной транспортной артерией, и горожане с нетерпением ждут завершения строительства. Поэтому Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил подрядной организации задачу ускорить процесс, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

К концу следующего месяца специалисты проведут испытания на объекте и завершат работы, после чего перевесят дорожные знаки и нанесут разметку. А вот срок сдачи всего объекта, установленный муниципальным контрактом, – четвертый квартал 2023 года, но работы ведутся с опережением графика.