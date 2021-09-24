Российское правительство поддержало проект наземного метро в Екатеринбурге

Вокруг города по кольцевой железной дороге будет запущен основной маршрут, к нему проложат дополнительные линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство наземного метро в Екатеринбурге одобрили на федеральном уровне. Положительно отозвался об этой идее зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

- Считаю железную дорогу перспективным видом городского транспорта, который приносит городу одни плюсы – его необходимо развивать и дальше! Мы этот опыт переносим и на всю страну, - написал он на своей странице в Instagram.

Хуснуллин отметил, что запустить наземное метро хотят, в том числе, в Екатеринбурге. Также его хотят построить в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Уфе, Новосибирске и Севастополе».

Идею наземного метро в Екатеринбурге развивает мэр Алексей Орлов. Он уже обсуждает этот вопрос с руководством Российской железной дороги, сообщает администрация города.

Проект предполагает, что вокруг города по кольцевой железной дороге будет запущен основной маршрут. При этом из районов города к нему проложат дополнительные линии. Наземное метро должно соединить отдаленные районы между собой.

Ранее концепцию наземного метро обсудили на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021. Сейчас рассматривают два основных маршрута: «Новокольцовский» и «Юго-Западный».

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