Концепцию проекта «наземного метро» обсудили участники Координационного совета Екатеринбургской городской агломерации на ИННОПРОМе

Фото: предоставлено СвЖД

Сегодня в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 состоялось заседание Координационного совета Екатеринбургской городской агломерации. Центральной темой встречи с участием представителей органов власти, бизнеса и экспертов стало обсуждение агломерационных проектов инфраструктурного развития.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников рассказал о концепции пассажирских железнодорожных перевозок в Екатеринбургском регионе, которую ОАО «РЖД» разрабатывает совместно с правительством Свердловской области и администрацией города.

Такие факторы, как колоссальная нагрузка на городскую транспортную сеть, высокие темпы жилищного строительства и планы развития территорий заставляют искать новые пути организации пассажирских перевозок. Успешный запуск проектов МЦК и МЦД («Московское центральное кольцо», «Московские центральные диаметры») показал, что в крупных агломерациях интеграция железнодорожных маршрутов в городскую сеть может стать эффективным решением.

Концепция городских железнодорожных перевозок в Екатеринбургской агломерации позволит объединить центральные части города с активно развивающимися районами. Предполагается создание транспортно-пересадочных узлов и комфортных остановочных пунктов, увязанных с другими видами общественного транспорта. Новые линии «городской электрички» могут стать для Екатеринбурга аналогом наземного метро.

В настоящее время рассматриваются два основных маршрута. Маршрут «Новокольцовский» с развитием железнодорожной инфраструктуры через новый жилой микрорайон, с охватом Екатеринбург-ЭКСПО и будущих объектов Универсиады, логистических центров вдоль Кольцовского тракта, аэропорта Кольцово (протяженность – 31 км, в том числе новых 7,4 км). В районе аэропорта Кольцово новую железнодорожную инфраструктуру планируется соединить с уже имеющимся одноименным остановочным пунктом, а в дальнейшем и с самим аэропортом – это позволит пассажирам делать удобную пересадку по принципу «сухие ноги».

Второй маршрут – «Юго-Западный» – может объединить с центром развивающиеся микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, а также перспективный район ВИЗ-Правобережный (протяженность маршрута – 43 км, из них новых 23,1 км).

Фото: предоставлено СвЖД

Начальник СвЖД рассказал, что в концепцию заложены технологические параметры, обеспечивающие возможность попасть из любой точки в центр города максимум за 30 минут. Начало движения поездов будет осуществляться одновременно из разных точек маршрута, а интервал движения в часы пик составит 10-20 минут. При этом необходимо синхронизировать расписание с другими видами транспорта и предусмотреть единую стоимость проезда.

Железнодорожная линия, в отличие от трамвайной, может иметь пересечение с автодорогами в разных уровнях, а это позволит избежать пробок и минимизировать время в пути. Кроме того, «Ласточки», которые предполагается использовать на маршрутах городской электрички, имеют хорошую вместимость; они оптимальны с точки зрения безопасности и комфорта для пассажиров.

Прорабатываются также варианты организации железнодорожного сообщения с городами Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Березовский, Сысерть и Арамиль, с суммарным количеством населения боле 360 тыс. человек.

– Фактически между указанными городами, за счет нового строительства жилья, границы уже стираются, и население Екатеринбургской агломерации составит порядка 2,5 млн человек. Появление городской железнодорожной инфраструктуры принципиально изменит транспортный каркас и обеспечит серьезный потенциал для развития мобильности населения на долгосрочную перспективу, – отметил Иван Колесников.

Участники координационного совета подтвердили актуальность представленной концепции, ее важность в рамках стратегии развития Екатеринбурга до 2035 года. При этом было отмечено, что столь масштабный и комплексный проект может быть реализован только при взаимодействии государственной, муниципальной власти и бизнеса. В частности, были озвучены планы направить проекты развития городской электрички для включения в соответствующие транспортные программы развития РФ, использовать механизмы государственно-частного партнерства.