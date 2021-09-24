В детской поликлинике №2 на Эльмаше объяснили, почему родители стоят в очередях на прием

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Жители Екатеринбурга пожаловались на гигантские очереди в детской поликлинике №2 в переулке Калиновский,11 на Эльмаше. В медучреждении отреагировали на жалобы родителей и объяснили, почему им приходится толпиться в коридоре.

- Поликлиника № 2 (отделение 5) ГАУЗ СО ДГБ № 15 находится на первом этаже жилого дома в приспособленных помещениях. Фактическая мощность поликлиники, по числу посещений в смену, в 2,5 раза превышает плановую мощность. Поэтому в поликлинике дефицит площадей, - объясняют в пресс-службе ДГБ № 15. - С 13 сентября отмечается рост числа детей, заболевших ОРВИ. Дети после перенесенного заболевания приглашаются в поликлинику на осмотр перед выпиской. Все это и является причиной большого числа людей в поликлинике.

В больнице отметили, что провели беседу с исполняющей обязанности заведующей поликлиникой. Сейчас в медучреждении должны решить вопрос с рациональной расстановкой кадров регистратуры и привлечь к работе в ней медицинских сестер. Кроме того в поликлинике должны поставить администратора в холле, который будет проводить маршрутизацию пациентов.

Напомним, 23 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев огласил решение проблемы с очередями в детских поликлиниках. Теперь после карантина родителям не придется идти за справкой в медучреждение - врач будет осматривать детей прямо в школе или детском саду.