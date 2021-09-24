Студентам УрФУ грозят массовые отчисления

В УрФУ подчеркнули, что будут отчислять студентов, у которых есть долги за прошлые годы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральский федеральный университет готовится отчислять студентов, у которых есть долги по учебе. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в пресс-службе вуза.
- На практике отчисления производятся применительно к тем, кто не справился с долгами в течение календарного года, - говорится в сообщении.
При этом в университете отметили, что по документам студентам дается два месяца на закрытие долгов по сессии. Однако по факту учащимся дают больше времени. Кроме того, сроки на решение проблем с «хвостами» увеличили с учетом пандемии коронавируса.
В УрФУ подчеркнули, что будут отчислять студентов, у которых есть долги за прошлые годы. Спокойными могут быть только те учащиеся, у кого остались «хвосты» за летнюю сессию 2020 - 2021 годов.
Ранее УрФУ занял 11 место в списке лучших вузов России по версии журнала Forbes. Специалисты учитывали при составлении списка, в том числе, оценку работодателей. По этому показателю уральский университет занял седьмое место, став первым за пределами Москвы.
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