Студентам УрФУ грозят массовые отчисления

В УрФУ подчеркнули, что будут отчислять студентов, у которых есть долги за прошлые годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет готовится отчислять студентов, у которых есть долги по учебе. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в пресс-службе вуза.

- На практике отчисления производятся применительно к тем, кто не справился с долгами в течение календарного года, - говорится в сообщении.

При этом в университете отметили, что по документам студентам дается два месяца на закрытие долгов по сессии. Однако по факту учащимся дают больше времени. Кроме того, сроки на решение проблем с «хвостами» увеличили с учетом пандемии коронавируса.

В УрФУ подчеркнули, что будут отчислять студентов, у которых есть долги за прошлые годы. Спокойными могут быть только те учащиеся, у кого остались «хвосты» за летнюю сессию 2020 - 2021 годов.

Ранее УрФУ занял 11 место в списке лучших вузов России по версии журнала Forbes. Специалисты учитывали при составлении списка, в том числе, оценку работодателей. По этому показателю уральский университет занял седьмое место, став первым за пределами Москвы.

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