УрФУ вошел в число лучших вузов России по версии Forbes

УрФУ занял 11 место в рейтинге Forbes Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет стал одним из лучших вузов России. В рейтинге, подготовленном изданием Forbes, университет занял 11 место. Специалисты учитывали среди прочих показателей и оценку работодателей. По этому показателю УрФУ занял седьмое место, став первым за пределами Москвы.

- УрФУ получил наивысшую среди нестоличных вузов оценку по показателю востребованности выпускников, который учитывает мнение 35 ведущих российских компаний. Это подтверждает практикоориентированность образовательных программ вуза, - рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В исследовании также учитывали качество образования, нетворкинга и международное признание.