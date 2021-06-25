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Общество25 июня 2021 6:54

УрФУ вошел в число лучших вузов России по версии Forbes

В исследовании учитывали качество образования, нетворкинга, международное признание и оценку работодателей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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УрФУ занял 11 место в рейтинге Forbes

УрФУ занял 11 место в рейтинге Forbes

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет стал одним из лучших вузов России. В рейтинге, подготовленном изданием Forbes, университет занял 11 место. Специалисты учитывали среди прочих показателей и оценку работодателей. По этому показателю УрФУ занял седьмое место, став первым за пределами Москвы.

- УрФУ получил наивысшую среди нестоличных вузов оценку по показателю востребованности выпускников, который учитывает мнение 35 ведущих российских компаний. Это подтверждает практикоориентированность образовательных программ вуза, - рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В исследовании также учитывали качество образования, нетворкинга и международное признание.