Свердловская область получит 12 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры

Планируется, что день вложат в пять проектов - планировочных районов города Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области выделят почти 12 миллиардов рублей на улучшение инфраструктуры. Средства будут получены в качестве бюджетного кредита, заявку уже одобрил глава региона Евгений Куйвашев. Планируется, что день вложат в пять проектов - планировочных районов города Екатеринбурга.

- Всего в пяти районах средства будут направлены на десять объектов которые дадут максимальный эффект для ввода жилья и развития региона. Площадь жилой застройки всех пяти районов составит почти 6,8 миллионов квадратных метров, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Деньги потратят на «губернаторский лицей» на 1200 мест в Солнечном, трамвайную ветку по улицам 2 Новосибирская и Лучистая. А уже осенью стартует строительство жилья в микрорайоне Новокольцовский, помимо это возведут ряд социально-значимых объектов.