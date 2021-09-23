В Екатеринбурге заметили мужчину в бронежилете с автоматом

Полицейские установили личность мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге а переулке Волчанский заметили мужчину. По виду было похоже, что он в бронежилете и с автоматом. Полицейским он объяснил, что просто гулял и не занимался ничем криминальным, сообщил «КП Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

-Сотрудники полиции из ОП №6 УМВД по Екатеринбургу во главе с их руководителем с Иваном Исайкиным по сообщению местных жителей оперативно прибыли в микрорайон, где был замечен подозрительный молодой человек, и все вокруг тщательно проверили, - рассказал он.

Горелых отметил, что полицейские установили личность мужчины. Им оказался 20-летний молодой человек Александр. Парень живет в двухкомнатной квартире в одном из домов в этом районе.

Автомат, который изъяли, оказался для игры в страйкбол. Александра везут на допрос в полицию. Также следственно-оперативная группа едет к нему в квартиру для осмотра.

В конце июля 2021 года в Екатеринбурге в районе жилого квартала Мичуринский жители заметили мужчину с автоматом. Им оказался 32-летний уроженец Красноярского края Никита Рыжиков.

Он вышел из дома на улице Широкореченской в темной толстовке с капюшоном на голове. Сначала он долго целился вдаль, стоя у подъезда. Затем ходил с автоматом во дворе. Полиция нашла парня в съемной квартире на пятом этаже жилого дома на улице Широкореченской. Автомат оказался не боевым и предназначался для игры в страйкбол. По словам Рыжикова, он взял оружие у друга. Молодой человек выпил алкоголь и вышел во двор пострелять.

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