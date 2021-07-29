Опубликован допрос парня, который разгуливал по Екатеринбургу с автоматом

На него составили административный протокол. Фото: стоп-кадр записи

Накануне жителей Мичуринского не на шутку перепугал странный мужчина с автоматом. Парень вышел из многоквартирного дома и сначала долго целился вдаль, стоя у подъезда. Затем пошел с оружием на прогулку. На видеозаписях, которые стали распространять в домовых чатах, лица парня было не видно.

Позднее мужчину задержали. Им оказался 32-летнйи уроженец Красноярского края Никита Рыжиков, он живет вместе с женой и маленьким сыном. Полиция опубликовала записи, которые были сделаны во время допроса парня. Отметим, что автомат оказался страйкбольным.

- В отношении задержанного возбудили делопроизводство по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественном месте в нетрезвом состоянии». Данная статья предусматривает штрафные санкции или арест на срок до пятнадцати суток, - отметил официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

- Знаете, за что доставлены?

- Знаю.

- Поясните?

- За то, что находился с автоматом похожим на боевой. Вышел на задний двор многоквартирного дома пострелять.

- Вы осознали свою ошибку?

- Да.

- Больше не будете?

- Я его отдам нафиг (Смеется).

- Раньше стреляли?

- Нет, это был первый раз. Хочу принести свои извинения за причиненный мной моральный вред. Широкореченцы, я извиняюсь. Впредь такого не повторится, чтобы я разгуливал с автоматом.