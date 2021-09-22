В Екатеринбурге отремонтируют мост, который в апреле снес грузовик

Пока причины падения моста неизвестны. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге отремонтируют мост на кольцевой автодороге, который пострадал в апреле этого года. Водитель фуры, который перевозил негабаритный груз, снес путепровод. Известно, что это произошло в районе поворота на Ганину Яму. Ранее конструкция служила в качестве надземного перехода.

На сайте государственных закупок появилась информация, что на эти цели выделят 7.6 миллиона рублей. Подрядчик должен завершить все работы до 26 ноября.

- Все работы выполняются без закрытия движения транзитного транспорта, с ограждением полосы на участке производства работ, - сообщается в пояснительной записке.

Напомним, мост сошел с опор и упал на автомобильную дорогу, виновником ДТП оказался 42-летний уроженец республики Татарстан. В ГУ МЧС уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал.