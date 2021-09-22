Самолеты из Кольцово начнут напрямую летать в Белоруссию и Киргизию

В Киргизию полеты начнут совершать с 3 октября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В октябре самолеты начнут летать из Екатеринбурга в Белоруссию и Киргизию прямыми рейсами. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
- Рейсы в Минск и Иссык-Куль запланированы дважды в неделю на самолетах Airbus A320, - говорится в сообщении.
Рейсы будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». Самолеты начнут летать из Кольцово в Белоруссию с 1 октября по вторникам и пятницам. Вылет запланирован на 08:05 по местному времени.
В Киргизию полеты начнут совершать с 3 октября. Рейсы будут выполняться по средам в 16:40 по местному времени и по воскресеньям в 18:05. Время в полете в обоих рейсах будет меньше четырех часов.
«Аэрофлот» уже выполняет прямые рейсы из Кольцово в Ереван, Москву и на российские курорты. Кроме того, в ноябре возобновят регулярные рейсы из Екатеринбурга в Египет. Выполнять их будет авиакомпания S7. Полеты в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться по вторникам, в Хургаду – по пятницам.
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