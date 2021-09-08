Рейсы из Екатеринбурга в Египет запустят в ноябре

Первый самолет из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург вылетит 1 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регулярные рейсы из Екатеринбурга в Египет возобновят со 2 ноября. Об этом сообщает авиакомпания S7.

- Из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх полеты будут выполняться по вторникам со 2 ноября, - говорится в сообщении перевозчика на сайте.

Самолеты из столицы Урала в Хургаду начнут летать с 5 ноября. Они будут совершать рейсы раз в неделю по пятницам.

Обратные рейсы из Хургады будут совершаться по четвергам. Первый такой маршрут будет совершен 4 ноября. Самолет из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург вылетит 1 ноября.

В конце августа 2021 года Росавиация разрешила авиакомпаниям возобновить прямые рейсы в Египет из 49 городов. В список попал и Екатеринбург. Разрешение дали авиакомпании «Сибирь» (S7).

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