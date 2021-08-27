Росавиация разрешила летать авиакомпаниям из Екатеринбурга в Египет

S7 будет выполнять один рейс в неделю в Хургаду и два рейса в неделю в Шарм-эль-Шейх Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация разрешила авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Египет из 49 городов. В список попал и Екатеринбург.

- С 27 августа 2021 года по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России расширяется география полетов в курортные города Египта, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Рейсы из Екатеринбурга в Египет буде осуществлять авиакомпания «Сибирь» (S7). Авиакомпания будет выполнять один рейс в неделю в Хургаду и два рейса в неделю в Шарм-эль-Шейх. Когда перелеты возобновят, не уточняется.

Наибольшее число квот на полеты в Египет получила авиакомпания Nordwind. Перевозчик сможет летать из 21 города России в Хургаду и из 18 городов в Шарм-эш-Шейх.

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