В Свердловской области отопление полностью включили в 74 муниципалитетах

В Екатеринбурге батареи стали горячими в 77% многоквартирных домах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 22 сентября отопление полностью включили в 74 муниципалитетах. Тепло в регионе уже есть в 88 % жилищного фонда и 99 % объектов социальной сферы.

- По области отапливается 82 миллиона квадратных метров жилья и 5 998 учреждений соцкультбыта: 1 085 школ,1 691 детский сад, 1 090 учреждений здравоохранения, 154 интерната, 1 148 учреждений культуры и 830 прочих объектов социальной сферы, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В Екатеринбурге батареи стали горячими в 77% многоквартирных домах и 97 % объектах социальной сферы. Полностью в домах включили отопление в 77 муниципалитетах, в объектах социальной сферы - в 84.

Напомним, отопительный сезон в Свердловской области стартовал 15 сентября. До 1 октября тепло должно стать во всех домах и соцобъектах региона.

Ранее первый заместитель министра энергетики и жилищного хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов рассказал, что к отопительному сезону в регионе было подготовлено около 1,5 тысяч котельных, более 12 тысяч км тепловых сетей, более 12 тысяч км водопроводных сетей и более 60 тысяч км электрических сетей.