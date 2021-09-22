В центре Екатеринбурга проложат новую трамвайную линию

Трамвайную линию построят по улице Бориса Ельцина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга планируют продолжить новую трамвайную ветку. Она появится по улице Бориса Ельцина, напротив «Екатеринбург-Сити». Информация об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «УГМК-Застройщика». Разработкой трамвайной ветки занимается «Мастерская генерального плана».

- Будет трамвайная ветка по улице Бориса Ельцина. Это уже запланировано, - рассказал главный инженер «УГМК-Застройщика» Степан Поистогов. - В скором времени должен быть опубликован проект генерального плана города, в котором указано размещение планируемого объекта по Ельцина.

Когда проект трамвайной линии будет реализован пока не сообщается.

Напомним, недавно был заложен первый камень нового депо трамвайной линии маршрута Верхняя Пышма - Екатеринбург. Протяженность трамвайной линии составитт более 17 километров, на маршруте предусмотрено 14 остановок – 10 в Екатеринбурге и 4 в Верхней Пышме. Время в пути составит 25-30 минут, что на 30% меньше того, что тратят пассажиры сейчас.