В Верхней Пышме заложили первый камень трамвайного депо

Камень заложили первый замгубернатора Александр Высокинский, гендиректор УГМК Андрей Козицын и гендиректор ООО «Мовиста Регионы» Александр Советников. Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме заложили первый камень депо, трамваи которого будут ездить до Екатеринбурга. Камень заложили первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, гендиректор УГМК Андрей Козицын и гендиректор ООО «Мовиста Регионы» Александр Советников.

- Трамвайная линия, которая свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму, практически закончена, сегодня мы делаем еще один шаг – закладываем трамвайное депо,- приводит слова Высокинского пресс-служба УГМК.

Козицын отметил, что после запуска трамвайной линии жители региона смогут добираться из Верхней Пышмы до метро Екатеринбурга.

Новое депо займет 2,25 гектара. В здании будет четыре этажа. На них разместят технические и административно-бытовые помещения. На территории производственного корпуса будут участки обслуживания трамваев, мойка, медпункт и комната отдыха.

В строительство нового трамвайного депо в Верхней Пышме вложат 1,8 миллиарда рублей. Будет создано больше 90 рабочих мест.

Длина путей составит 17 километров. На маршруте будет 14 остановок. От Верхней Пышмы до Екатеринбурга можно будет добраться за полчаса.

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