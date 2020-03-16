Трамвайную ветку от Екатеринбурга до Верхней Пышмы запустят до конца года

Уже в декабре добраться от Екатеринбурга до Верхней Пышмы можно будет по новому – не на машине, или автобусе, а на трамвае. С ветерком, что называется, за 30 минут. По крайней мере, в теории. Речь идет о скоростной трамвайной линии, которой будут связаны два города. За девять месяцев до финала работ администрация Екатеринбурга решила показать, что сделано уже сейчас.

Схема расположения линии скоростного трамвая.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ПОТРАТИЛИ БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА

На территории Екатеринбурга скоростная трамвайная ветка по проекту стартует от кольца на улице Фрезеровщиков.

Далее она пойдет по Шефской и по строящейся параллельно проспекту Космонавтов улице Меридиональной. После этого трамвайные пути пройдут сквозь туннель под железнодорожной веткой, двинутся вдоль Невьянского тракта до пересечения с ЕКАДом и далее направятся в сторону Верхней Пышмы.

О том, чтобы построить эту трамвайную линию, Екатеринбург, Верхняя Пышма, областное правительство и УГМК договорились еще в 2015 году.

- В апреле 2018-го был заключен муниципальный контракт на производство работ по строительству трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Стоимость контракта: 1 млрд 388 млн 101 тысяча рублей, - объясняет Алексей Корюков, и.о. председателя Комитета по строительству администрации Екатеринбурга.

Рельсы высокоскоростной линии будут соединяться по бесшовной технологии, чтобы было меньше тряски.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самих рельсов, пока что мало - чуть больше 250 метров. Их положили в этом году в феврале в том месте, где пройдет улица Меридиональная. Сейчас рабочие ждут оттепели, чтобы продолжить. Кстати, пусть линия и называется скоростной, сами по себе пути не сильно отличаются от тех, что проложены в Екатеринбурге. Проще говоря, даже классические желто-красные трамваи Tatra T3 смогут по ним проехаться. Разница только в том, что трясти будет меньше.

- Здесь применено бесстыковое соединение, - говорит Игорь Кунгурцев, директор Управления капительного строительства Екатеринбурга. - Это бесшовный путь, трамвай не будет стучать на стыках, так как они завариваются особым образом.

ЧТОБЫ БЫЛО МЕНЬШЕ ШУМА, ЗАМЕНЯТ ОКНА

Как отмечают в мэрии, на участках линии, которые пройдут рядом с жилыми домами, на пути положат специальные виброматы, которые сведут к минимуму шум от движущегося трамвая. Также в восьми домах на Шефской и Фрезеровщиков заменят окна, чтобы лишний шум они не пропускали.

На пути линии скоростного трамвая оказалось старое здание прихода в честь Рождества Иоанна. В итоге его перенесли в специально построенное новое здание. А старое будет снесено в ближайшие недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще из сделанного - в Калиновском лесопарке прорубили широкую просеку, чтобы в будущем проложить по ней пути. То, что было вырублено, обещают возместить посадками деревьев в другом месте. Сейчас лесхоз определяет, где именно. А чтобы провести трамвай сквозь железнодорожные пути рядом с озером Лебяжье, где они движутся по насыпи, рабочим пришлось прорыть широкий туннель и укрепить его бетонными стенами. Ну а прямо сейчас они готовят расширенный водопровод от озера, чтобы по весне избыток воды не размывал землю под трамвайными путями. Ну и о неприятном. Пробки в районе соединения Успенского проспекта и проспекта Космонавтов придется терпеть до октября.

- Почти до конца октября придется ограничивать движение, - говорит Игорь Кунгурцев. - Это достаточно сложный участок, и сооружение тут непростое.