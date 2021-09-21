В Екатеринбурге водитель сбил подростка, который ехал по «зебре» на самокате

Инспекторы выяснил, что машина, сбившая ребенка, была серого цвета. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Неизвестный водитель сбил 14-летнего подростка, который ехал по пешеходному переходу на самокате на зеленый сигнал светофора. Полиция ищет очевидцев ДТП, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- Неустановленный водитель на неустановленной автомашине, при двигаясь по улице Блюхера со стороны улицы Мира в сторону улицы Комсомольская при повороте направо на улицу Комсомольская не уступил дорогу пешеходу, - говорится в сообщении.

Авария произошла 21 сентября в период с 09:00 до 10:00. Водитель скрылся с места происшествия. Инспекторы выяснил, что машина была серого цвета. Подросток получил ушиб левой стопы.

Несовершеннолетний рассказала, что ехал на самокате по «зебре» на зеленый сигнал светофора. По его словам, вдруг стал поворачивать автомобиль.

Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП и тех, кто располагает какой-либо информацией об этой аварии, позвонить по телефону: 8 967 742 92 14.

В июле 2021 года в центре Екатеринбурга машина сбила 15-летнюю самокатчицу. Девочка хотела проехать на «красный» сигнал светофора. Она получила ушиб бедра.

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