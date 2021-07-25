В центре Екатеринбурга 15-летнюю самокатчицу сбил кроссовер

Девушка получила ушиб бедра. Фото: скриншот видео

В центре Екатеринбурга произошло очередное ДТП с участием самокатчика. На этот раз в аварии пострадала 15-летняя девушка, которая решила проехать на красный.

ДТП произошло в субботу вечером на перекрестке 8 Марта и проспекта Ленина.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что в девушку въехал Nissan, который ехал по крайнему правому ряду. Водитеь кроссовера рассказал, что не заметил самокатчицу, так как она была скрыта за машинами, стоящими слева.

Инцидент попал на запись видеокамеры.

В ГИБДД уточнили, что самокатчица получила ушиб бедра. Госпитализация для пострадавшей не понадобилась. После осмотра медиков ее отпустили.

Девушка-подросток рассказала, что рассчитывала проскочить перекресток, пока машины стояли. Правда, она не учла, что крайний ряд двигался по стрелке светофора.

- В данном случае при пересечении «зебры» девушка обязана была дождаться разрешающего сигнала светофора, спешиться и только тогда перейти дорогу, — отметили в ГИБДД.

В ведомстве призывают родителей внимательно контролировать досуг своих детей и напоминать им о правилах движения.