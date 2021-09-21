На Урале созовут консилиум для ведения беременных с коронавирусом

Если будущая мама не захочет выполнять решения врачей, ей будут рассказывать о возможных отрицательных последствиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как в Свердловской области скончались семь беременных женщин, зараженных коронавирусом, в регионе создали новую структуру. Глава регионального Минздрава Андрей Карлов подписал приказ о создании консилиума по оказанию медпомощи будущим мамам.

- При госпитализации в стационар беременная с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением <…> осматривается междисциплинарным консилиумом врачей, - говорится в документе.

Для снижения рисков при наличии технических возможностей консилиум и мониторинг показателей пациентки будут проводиться дистанционно. Если будущая мама не захочет выполнять решения врачей, ей будут рассказывать о возможных отрицательных последствиях. После этого женщина сможет написать отказ.

Постоянными членами консилиума станут главный специалист Минздрава по акушерству и гинекологии Антонина Кузнецова, заместитель главврача Областной детской больницы Дмитрий Осипчук и главный внештатный специалист акушер-гинеколог в УрФО Надежда Башмакова. Заседание штаба будет проходить не реже двух раз в месяц. Руководить процессом будет первый замминистра Сергей Турков.

Ранее на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения свердловской области Елена Чадова сообщила, что за год в регионе умерли семь беременных женщин, зараженных коронавирусом. При этом некоторые скончавшиеся отказывались от госпитализации.

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