Некоторые умершие от инфекции женщины занимались самолечением и отказывались от госпитализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрировано семь случаев смерти беременных, зараженных коронавирусом. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова.

- Из этих семи женщин четыре страдали сахарным диабетом, пять страдали очень значимой, повышенной массой тела, - объяснила она.

По словам Елены Чадовой, некоторые умершие от инфекции женщины занимались самолечением и отказывались от госпитализации.

Также замминистра здравоохранения отметила, что в данный момент основное внимание уделяется прививочной компании женщин, находящихся в ожидании ребенка. На сегодняшний день известно о 30 беременных жительницах региона, которые поставили вакцину от коронавируса.

- Статистика, которую мы вводим, только начинается. На самом деле гораздо больше беременных, кто обратился на прививочные пункты и прививку сделали, - рассказала Елена Чадова. - Особо подлежат прививке те группы беременных, кто имеет какой-то соматический риск, кто подвержен наибольшему риску заболеть и заболеть тяжело: это пациентки с сахарным диабетом, с избыточной массой тела, с болезнями легочной системы.

Всего за год в Свердловской области коронавирус обнаружили у двух тысяч беременных женщин.