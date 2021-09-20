В выборах по Нижнетагильскому округу побеждает «Единая Россия»

В Нижнетагильский одномандатный округ входят девять городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнетагильском округе больше всего голосов, по предварительным данным, набрала «Единая Россия». Об этом сообщает TagilCity.ru.

За партию проголосовали 45 650 уральцев. Это составляет 35,83% от всех избирателей округа. На втором месте расположилась КПРФ. За нее отдали голоса 27 860 человек или 27,87%. Третью строчку заняла «Справедливая Россия». Ее выбрали 18 952 человек ил 14,87%.

Также пятипроцентный порог прошла ЛДПР. За нее проголосовали 12 649 избирателей ил 9,93%. Кроме того, прошла партия «Новые люди», за которую в округе проголосовали 9 348 уральцев или 7,05%.

В Нижнетагильский одномандатный округ входят девять городов. Среди них Алапаевск, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, Кушвинский, Невьянский и Нижний Тагил.

Ранее стало известно, что во всех семи одномандатных округах побеждают кандидаты от «Единой России». В Свердловском округе лидирует Андрей Альшевских. За него проголосовали 23 661 уралец. В Каменск-Уральском побеждает Лев Ковпак с 9 455 голосами.

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