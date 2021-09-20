На выборах в Госдуму на Урале побеждает «Единая Россия»

В Серовском округе рейтинг возглавляет Антон Шипулин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех семи одномандатных округах побеждают кандидаты от «Единой России». Это следует из предварительных итогов выборов депутатов Госдумы в Свердловской области, опубликованных на сайте избиркома.

В Свердловском округе лидирует Андрей Альшевских. За него проголосовали 23 тысячи 661 уралец. В Серовском округе рейтинг возглавляет Антон Шипулин, за которого отдали голоса 26 тысяч 54 человека. В Каменск-Уральском побеждает Лев Ковпак с девятью тысячами 455 голосами. А в Березовском – Сергей Чепиков с 10 тысячами 758 голосами.

В Нижнетагильском округе лидирует Константин Захаров. Его выбрали 38 тысяч 381 уралец. В Асбестовском округе побеждает Максим Иванов с 27 тысячами 91 голосом. В Первоуральском округе уральцы выбрали Зелимхана Муцоева. За него отдали голос 35 тысяч 675 человек.

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, в региональный парламент проходят кандидаты по спискам от пяти партий. Лидирует «Единая Россия» - 36,11%. За ней следует КПРФ - 23,06%, далее «Справедливая Россия - За правду» - 14,27%, ЛДПР - 9,81% и партия «Новые люди» - 8,72%.

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