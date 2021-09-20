Голосование проходило с 17 по 19 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирком опубликовал предварительные итоги выборов в Заксобрание Свердловской области. После подсчета части бюллетеней в региональный парламент проходят кандидаты по спискам от пяти партий:

«Единая Россия» - 36,11%

КПРФ - 23,06%

«Справедливая Россия - За правду» - 14,27%

ЛДПР - 9,81%

«Новые люди» - 8,72%.

Остальные партии набрали меньше 5%:

«Яблоко» - 2,39%

«Зеленая альтернатива» - 1,23%

«Партия роста» - 0,67%

Напомним, голосование проходило с 17 по 19 сентября. Явка избирателей в Свердловской области на 19 сентября на 18:00 составила 45,95%. Как рассказал председатель облизбиркома Владимир Русинов, голосование прошло в штатном режиме.