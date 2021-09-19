Ушел в лес и не вернулся: в Свердловской области пропал 41-летний мужчина

Александр был одет в синюю куртку и галоши. Фото: «ЛизаАлерт»

В Свердловской области, в поселке Павда Новолялинского района, пропал 41-летний Александр Вяткин. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 11 сентября уралец ушел в лес и не вернулся.

Александр был одет в красную футболку, серую толстовку, синюю камуфляжную куртку, черные штаны, галоши, черную кожаную кепку.

У Александра голубые глаза, седые короткие волосы. Если вы видели Александра или знаете, где он находится, сообщите в отряд по телефонам: 8-(950)639-66-66 Анастасия, 8-(904)383-17-48 Наталья.

Обращаем ваше внимание, что в Екатеринбурге ищут 45-летнего Александра Вяткина. В поисковом отряде отмечают, что пропали два разных человека с одинаковыми фамилиями и именами.