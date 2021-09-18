В Нижнем Тагиле иномарка протаранила внедорожник, пытаясь уйти от погони полиции

Фото: паблик Вконтакте "ЧП Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель Nissan устроил аварию, пытаясь скрыться от преследования полицейских. Инцидент произошел поздним вечером 17 сентября, владелец иномарки влетел во внедорожник ToyotaLandCruiser. Как оказалось, автоинспекторы получили сигнал о пьяном водителе и попытались остановить автомобиль.

- На перекрестке Энтузиастов – Тимирязева Nissan въехал в Toyota. В аварии обошлось без пострадавших. На месте было произведено медосвидетельствование, оно показало, что водитель Nissan был нетрезв, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Примечательно, что мужчину уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Накануне стало известно, что в Свердловской области под селом Мезенское произошло жесткое ДТП: на большой скорости столкнулись легковушка и фура. Удар был такой силы, что иномарку покорежило до неузнаваемости.