В Свердловской области женщина за рулем легковушки влетела под фуру

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области под селом Мезенское произошло жесткое ДТП: на большой скорости столкнулись легковушка и фура. Удар был такой силы, что иномарку покорежило до неузнаваемости, очевидцы происшествия даже не смогли сразу определить марку автомобиля, а обломки машины разбросало на несколько метров по проезжей части.

- Предварительно установлено, что за рулем Chevrolet Lanos сидела 43-летняя женщина. Известно, что она двигалась из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Водитель выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с большегрузом MAN, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

С тяжелыми травмами женщину увезли в больницу № 36 в Екатеринбурге. Автоинспекторам выяснили, что хотела совершить обгон и не успела перестроиться на свою полосу. Движение на месте аварии временно ограничили. Напомним, накануне стало известно о водителе, который сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку, довез ее до автобусной остановки и скрылся.