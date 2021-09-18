В Нижнем Тагиле водитель сбил 15-летнюю девочку на «зебре», довез ее до остановки и скрылся

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле водитель иномарки KiaSpectra сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девочку, довез ее до автобусной остановки и скрылся. Инцидент произошел днем 16 сентября. Школьница рассказала автоиспекторам, что возвращалась домой после уроков, машину виновника ДТП она увидела издалека, поэтому смело начала переходить дорогу, однако неожиданно почувствовала удар.

- Водитель транспортного средства остановился, спросил, нужна ли медицинская помощь, девочка отказалась, так как была испугана и не чувствовала боли. Водитель посадил ее в автомобиль, довез до автобусной остановки и уехал, - отметили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пострадавшая запомнила, что автомобиль был бежевого цвета, по камерам видеонаблюдения полицейские установили, кому принадлежит машина. Владельцем оказался 55-летний мужчина, он заявил, что девочку на переходе просто не заметил.

Водитель скрылся с места происшествия, соответственно не выполнил свои обязанности при совершении ДТП, решается вопрос о привлечении его к ответственности за оставление места происшествия.