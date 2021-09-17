На Урале появится новый туристический комплекс на берегу реки Сосьва

Туристический комплекс скажется на развитии внутреннего и въездного туризма. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области на берегу реки Сосьва построят новый туристический комплекс. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Концепция туристической базы представляет собой комплекс из быстровозводимых модульных зданий с панорамным остеклением, теплыми полами и санузлами, - говорится в сообщении.

На берегу реки построят семь домиков на два-четыре человека. Кроме того, поставят два дома на шесть человек и баню. Всего в комплексе смогут отдыхать 44 человека. Также хотят благоустроить набережную и причал. Построят ангар на 20 лодок и парковку для машин.

Деньги на проект выделят из областного и муниципального бюджетов. Также средства предоставят частные инвесторы. После реализации проекта появятся новые рабочие места. Туристический комплекс скажется на развитии внутреннего и въездного туризма.

Проект будут реализовывать по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 14 сентября глава региона дал старт реконструкции дороги, связывающей Гари и Таборы.

Ранее губернатор анонсировал строительство дороги Гари–Таборы и моста через реку Сосьва. По его словам, в этих районах сейчас есть только грунтовая тропа, которая давно требует ремонта и находится в плохом состоянии.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка