Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области анонсировал строительство дороги Гари–Таборы, а также мост через реку Сосьва. По словам главы региона, в этих отдаленных районах сейчас есть только грунтовая тропа, которая давно требует ремонта и находится в плохом состоянии. Планируется, что в этом поучаствует компания «Транснефть».

- Они хотят отремонтировать участок нефтепровода, а чтобы доставить туда материалы и оборудование, нужна нормальная дорога. А будет дорога – и другие инвесторы в территорию подтянутся. И никто больше про «три дыры» шутить не будет, - написал в своем Instaram Евгений Куйвашев.

Напомним, накауне стало известно, губернатор Свердловской области посетит Верхнюю и Нижнюю Салду. Жители этих населенных пунктов пострадали во время летних паводков, их дома оказались затопленными, поэтому глава региона хочет лично убедиться, как идут восстановительные работы и как горожане возвращаются к обычной жизни.