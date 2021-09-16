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Общество16 сентября 2021 13:34

Прокуратура нашла нарушения на деревообрабатывающем предприятии Краснотурьинска, где погиб рабочий

Мужчина получил смертельную травму на станке
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Специалисты ведомства нашли на предприятии ни одно нарушение

Специалисты ведомства нашли на предприятии ни одно нарушение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура нашла нарушения на деревообрабатывающем предприятии ООО «РемПилСтрой-К» в Краснотурьинске, где в июле 2021 года погиб рабочий. Плотник-столяр, по данным ведомства, погиб, получив смертельную травму на станке из-за нарушения правил охраны труда и техники безопасности.

- Основной причиной несчастного случая явилась эксплуатация неисправного оборудования, выразившаяся в выполнении работ на станке для механической обработки древесины при отсутствии защитных устройств, исключающих выбрасывание режущим инструментом обрабатываемых заготовок и их отходов, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, специалисты ведомства выяснили, что на предприятии были и другие нарушения. Например, работников не обеспечивали средствами индивидуальной защиты, не следили за прохождением ими медицинских осмотров, а на рабочих местах не проводили специальную оценку условий труда.

В итоге в адрес директора ООО «РемПилСтрой-К» вынесли представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура в отношении юридического лица возбудила дела об административных правонарушениях из-за нарушения норм трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда.

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