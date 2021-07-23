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Происшествия23 июля 2021 10:40

На деревообрабатывающем предприятии Краснотурьинска погиб рабочий

Мужчине в висок прилетел кусок древесины
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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После гибели рабочего следователи завели уголовное дело

После гибели рабочего следователи завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске, на деревообрабатывающем предприятии ООО «РемПилСтрой-К» погиб плотник-столяр. Мужчина скончался на рабочем месте после того, как ему в висок прилетел кусок древесины. Прокуратура начала проверку.

- Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям соответствующих должностных лиц предприятия, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

По предварительным данным, рабочий погиб из-за нарушения техники безопасности. После трагедии следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ.