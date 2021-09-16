На Урале сошел с рельсов грузовой поезд

Три вагона сошли с рельсов 16 сентября около 03:50. Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Свердловской области на станции Гороблагодатская сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- Нижнетагильской транспортной прокуратурой организована проверка, - говорится в сообщении.

Три вагона сошли с рельсов 16 сентября около 03:50. Два вагона опрокинулись. Повреждены опоры линии электропередач.

Железнодорожные пути оказались не повреждены. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На место прибыли нижнетагильский транспортный прокурор и оперативно-следственная группа. Специалисты оценят действия должностных лиц и установят причины схода состава.

Задержки в движении поездов не произошло. Железнодорожные пути оказались не повреждены. Также не нанесен ущерб окружающей среде. Сейчас уже два вагона поставили на рельсы.

Ранее под Ревдой произошел похожий инцидент. Днем 30 июня на перегоне Ревда-Ильмовка с рельсов сошел грузовой поезд. Одна из тележек опрокинулась. При этом еще восемь получили механические повреждения. Тогда происшествие нарушило движение. Пассажирские поезда отправили в объезд.

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