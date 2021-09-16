Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с автобусом под Екатеринбургом

Водитель автобуса заявил после ДТП инспекторам, что полоса, по которой он хотел совершить обгон, была свободна. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств и причин ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил. Об этом сообщает само ведомство.

- Органами полиции выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится административное расследование, ход которого взят органами прокуратуры на контроль, - говорится в сообщении.

В момент аварии в салоне автобуса были 22 вахтовика. В результате ДТП пострадал водитель и четыре пассажира. Их увезли в Нижнетуринскую центральную городскую больницу.

Авария случилась 15 сентября 2021 года в 22:35 на 229 километре Серовского тракта. Водитель автобуса Neoplan с вахтовиками не убедился в безопасности и пошел на обгон. Он столкнулся с грузовиком «КАМАЗ» с полуприцепом. Водитель автобуса заявил после ДТП инспекторам, что полоса, по которой он хотел совершить обгон, была свободна.

Водитель в свою очередь заявил, что показал поворот, убедился в отсутствии помех и начал поворачивать. По его словам, он резко почувствовал удар в заднюю левую часть прицепа. «КАМАЗ» перевозил известь, она рассыпалась по дороге после столкновения.

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