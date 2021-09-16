Под Екатеринбургом в аварии с автобусом и грузовиком пострадали пять человек

ДТП произошло 15 сентября около 22:30 на 230 километре Серовского тракта. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Серов автобус столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали пять человек, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

За рулем автобуса Neoplan был 47-летний водитель. Транспорт перевозил 22 вахтовиков из Перми в ХМАО. Автобус ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Серова.

Водитель не убедился в безопасности и пошел на обгон. В результате произошло столкновение с грузовиком «КАМАЗ» с полуприцепом. 44-летний водитель грузовика в этот момент ехал в попутном направлении и начинал поворачивать налево.

Водитель автобуса Neoplan шесть раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Недостаточная оценка водителем безопасного расстояния до двигающихся впереди автомобилей и совершение опасного маневра на загородной трассе в условиях плохой видимости привели к травмированию пяти человек, - сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП произошло 15 сентября около 22:30 на 230 километре Серовского тракта. В аварии пострадали водитель и четыре пассажира автобуса. Их доставили в больницу с травмами различной степени. Транспорт, попавший в аварию, получил серьезные повреждения.

Водитель автобуса Neoplan оказался жителем Перми. Он шесть раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. После аварии он заявил инспекторам, что полоса, по которой он хотел совершить обгон, была свободна.

Сейчас ГИБДД проводит проверку. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Водитель «КАМАЗА» оказался жителем Краснотурьинска. Он перевозил на грузовике известь. Водитель в свою очередь заявил, что показал поворот, убедился в отсутствии помех и начал поворачивать. По его словам, он резко почувствовал удар в заднюю левую часть прицепа. Груз высыпался на проезжую часть.

Оба водителя прошли освидетельствование. Они оказались трезвыми. Сейчас ГИБДД проводит проверку.

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