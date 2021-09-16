В Нижнем Тагиле установят инновационные квадратные светофоры

Инновационные светофоры появятся в Нижнем Тагиле у Драмтеатра и у заводоуправления НТМК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на улице Пархоменко у Драмтеатра появятся экспериментальные светофоры Уральского оптико-механического завода. Они будут квадратными и плоскими. Об этом сообщает TagilCity.ru.

- У этих светофоров есть небольшое отличие от тех, которые мы традиционно применяем. Корпуса плоские, с небольшими козырьками, но рассеиватели такие же, как в обычных светофорах, - рассказал руководитель МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Он сообщил, что инновационные светофоры появятся в Нижнем Тагиле у Драмтеатра на перекрестке улиц Пархоменко и Ленина и у заводоуправления НТМК. По его словам, у новых аппаратов корпуса крепче. Они сделаны из более толстого материала. Кроме того, их установят на металлической рамке, и они будут хорошо видны пешеходам и водителям.

Светофоры начнут устанавливать с 15 сентября специалисты МУП «Сигнал-3». Их пока поставят на 90 дней, чтобы протестировать. У Драмтеатра аппараты поменяют в течение недели.

Ранее квадратные светофоры Уральского оптико-механического завода установили в Екатеринбурге. Они появились на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 Марта. Аппараты потребляют меньше электроэнергии благодаря использованию светодиодов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка