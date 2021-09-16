Машина снесла забор и несколько дорожных знаков Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"
В Екатеринбурге грузовик без водителя выехал с парковки на проезжую часть. Инцидент произошел ночью, 15 сентября, на перекрестке улиц Победы и Ильича.
- Машина съехала по скату от Магнита, за рулем никого не было. Никто не пострадал, кроме забора и нескольких дорожных знаков, - рассказала подписчица группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге машина без водителя сбила двух пожилых женщин. Инцидент произошел на улице Черняховского. Известно, что владелец иномарки Kia Ceed припарковал свой автомобиль на пригорке, вышел из салона и забыл поставить его на ручник, из-за чего она скатилась по дороге и наехала на пешеходов.
Женщин 1939 и 1946 года рождения с травмами госпитализировали в больницу.
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