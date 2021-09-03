В Екатеринбурге машина без водителя сбила двух пенсионерок

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге машина без водителя сбила двух пожилых женщин. Инцидент произошел на улице Черняховского. Известно, что владелец иномарки Kia Ceed припарковал свой автомобиль на пригорке, вышел из салона и забыл поставить его на ручник, из-за чего она скатилась по дороге и наехала на пешеходов.

- Пострадали две женщины, которые стояли у обочины, их личности уже установлены, это местные жительницы 1939 и 1946 годов рождения. Обеих с травами госпитализировали, характер поврждений пока уточняется, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По предварительной версии, 56-летний владелец иномарки собирался идти в церковь. В момент аварии он был трезв, его водительский стаж сосвавляет 19 лет, сейчас обстоятельства случившегося выясняют инспекторы ДПС.