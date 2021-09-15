Алексей Орлов предложил ограничить въезд автомобилей к озеру Шарташ

Мэр пообщался с жителями в Шарташском лесопарке Фото: instagram.com/glava.ekb

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время еженедельного объезда города предложил ограничить въезд автомобилей к озеру Шарташ. Главу города поддержали горожане.

- На месте пообщался с отдыхающими - они поддержали идею ограничения въезда автомобилей к Шарташу. Есть люди, которые хотят подъехать на машине прямо к водной глади. Это нужно пресекать. В нашем приоритете - пешеходы, спортсмены, гуляющие с детьми семьи, - написал мэр в Instagram. - Будем продолжать двигаться именно в этом направлении.

Также во время объезда Алексей Орлов отметил, что работы по обустройству парковочных мест со стороны поселка Пески и обновление дорожного полотна сделает место отдыха более комфортным и привлекательным для горожан.

Напомним, в июле директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин раскритиковал работу подрядчика, который благоустраивает парк. Судя по фото, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, в парке разваливается плитка на тротуарах, отслаивается покрытие площадок, а конструкции на них уже сломаны.