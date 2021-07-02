Директор Шарташского лесопарка раскритиковал работу подрядчика

Фото: Артур Зиганшин
Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин раскритиковал работу подрядчика, который благоустраивает парк. Судя по фото, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, в парке разваливается плитка на тротуарах, отслаивается покрытие площадок, а конструкции на них уже сломаны.
- Оставили за собой в парке мало того, что кучи мусора и брошенного стройматериала, так еще и сделали все криво, отвратительно и похабно, - написал Артур Зиганшин.
Сейчас руководство парка будет добиваться, чтобы подрядчики устранили все недочеты и многочисленные замечания в рамках гарантийных обязательств.
Фото: Артур Зиганшин
Фото: Артур Зиганшин