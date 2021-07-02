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Общество2 июля 2021 7:40

Директор Шарташского лесопарка раскритиковал работу подрядчика

Артур Зиганшин назвал благоустройство парка кривым
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: Артур Зиганшин

Фото: Артур Зиганшин

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин раскритиковал работу подрядчика, который благоустраивает парк. Судя по фото, которое он опубликовал на своей странице в Facebook, в парке разваливается плитка на тротуарах, отслаивается покрытие площадок, а конструкции на них уже сломаны.

- Оставили за собой в парке мало того, что кучи мусора и брошенного стройматериала, так еще и сделали все криво, отвратительно и похабно, - написал Артур Зиганшин.

Сейчас руководство парка будет добиваться, чтобы подрядчики устранили все недочеты и многочисленные замечания в рамках гарантийных обязательств.

Фото: Артур Зиганшин

Фото: Артур Зиганшин

Фото: Артур Зиганшин

Фото: Артур Зиганшин