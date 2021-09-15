В Нижнем Тагиле из-за пожара в квартире из дома эвакуировали 17 человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле ночью, 14 сентября, произошел пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома на Высокогорской. Прибывшие на место пожарные спасли из задымленного здания 17 человек, из которых двое - дети.

- В 21:14 поступило сообщение о пожаре. На площади 12 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже четырехэтажного муниципального жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место пожара выезжали шесть единиц техники и 16 человек личного состава МЧС. Огонь удалось локализовать через 10 минут, еще через пять открытое горение было ликвидировано. В 22:10 пожарные закончили проливку и разбор сгоревших конструкций. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Екатеринбурге накануне, 14 сентября, во время пожара в квартире на Шефской, 16 погиб мужчина. По данным следователей, огонь мог вспыхнуть из-за непотушенной сигареты.

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