На Эльмаше в пожаре погиб мужчина

На место пожара выезжали 13 человек личного состава МЧС и три единицы пожарно-спасательной техники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Эльмаше утром, 14 сентября, вспыхнула квартира на восьмом этаже девятиэтажки на Шефской,16. Огонь распространился на площади шесть квадратных метров и сильно повредил потолок. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в МЧС по Свердловской области, во время тушения пожара в квартире был обнаружен погибший мужчина.
- В 09:12 поступило сообщение о пожаре. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе двое детей. В 09:50 пожарные локализовали огонь, - рассказали спасатели.
Еще через шесть минут пожарные локализовали огонь. После этого больше получаса спасатели проливали и разбирали сгоревшие конструкции. На месте работали 13 человек личного состава МЧС и три единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее прокуратура начала проверку после гибели троих мужчин в пожаре в одном из домов дачного партнерства «Златобор». Их тела обнаружили во время тушения огня.
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